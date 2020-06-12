Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı

Bursa'da HTS/FEC/ENC silahlı terör örgütü üyesi, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Karakola götürülerek ifadesi alınan A.E. işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresine teslim edildi.

19:57 -
Haberler Gündem
MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa MİT Bölge Daire Başkanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde HTS/FEC/ENC terör örgütü içerisinde 2014 yıllarında sözde savaşçı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.E.’nin Yenişehir’de olduğu bilgisine ulaşıldı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

A.E.’yi yakalamak için harekete geçen ekipler, A.E.’nin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. A.E. operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Karakola götürülerek ifadesi alınan A.E. işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresine teslim edildi. İHA

İLGİLİ HABERSon dakika... Turuncu listedeki terörist öldürüldüSon dakika... Turuncu listedeki terörist öldürüldü
Bursa İçişleri Bakanlığı operasyon savaşçı son dakika Terör terör örgütü terörist
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more