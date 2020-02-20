MİT ve polisten ortak FETÖ operasyonu

Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ üyesi üniversite öğrencilerine ve örgütün firari şüphelilerine yönelik güvenlikli evler ayarladıkları iddia edildi. Aramalarda ise zarflar içerinde 9 bin dolar (54 bin 810 lira) ve 7 bin lira ile örgüt üyelerinin kimlik olarak kullandığı belirtilen F serisi 1 dolar ele geçirildi.

Operasyon, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. FETÖ’nun aktif olan bazı hücreleri belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, FETÖ üyesi üniversite öğrencilerine ve örgütün firari şüphelilerine yönelik güvenlikli evler ayarladıkları iddia edildi.

Polis ekiplerince, aktif yapıların ayrıca, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, kendi elemanlarını yeniden etkin konuma getirmek ve cezaevinde bulunan tutuklu, hükümlüler ile örgüt adına sahada faaliyet gösteren üyelerine maddi destek sağladıkları belirlendi.

AVM’LERDE BULUŞMA

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin İstanbul ilinin farklı noktalarında örgütsel toplantılar yaptıklarını belirleyen ekipler, FETÖ üyelerinin deşifre olmamak için kullandıkları taktiği de ortaya çıkardı. İddiaya göre, umuma açık alış-veriş merkezleri (AVM) gibi farklı buluşma noktalarını seçtikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi.

9 BİN DOLAR

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskında 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise FETÖ mensuplarına dağıtılmak üzere hazır halde bulunan nakit halde 9 bin dolar, 7 bin lira ve 200 sterlin ele geçirildi.

F SESİRİ 1 DOLAR BULUNDU

Ayrıca çok sayıda F serisi 1 dolar ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi. Daha önce yapılan operasyonlarda elde edilen bilgilerde, F serisi bir dolarların FETÖ tarafından kimlik olarak kullanıldığı belirtilmişti. Banknotlar üzerindeki seri numaralarının örgüt üyesi kişilere özel olduğu iddia edilmişti.