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MİT ve polisten ortak operasyon! Terörist patlayıcıyla yakalandı

Mardin'de, MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, eylem amaçlı yasa dışı yollarla kente gelen Suriye uyruklu PKK'lı terörist, uzaktan kumandayla hazırlanmış 3 kilo 418 gram patlayıcıyla yakalandı. 

20:04 -
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MİT ve polisten ortak operasyon! Terörist patlayıcıyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT görevlilerince terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda MİT ve polisin yaptığı istihbarat çalışmasıyla, Suriye’den eylem amaçlı Mardin’e gelen Suriye uyruklu terör örgütü PKK mensubu, Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Teröristin çantasında yapılan aramada, kullanılmaya hazır cıvatalarla güçlendirilmiş parça ve basınç etkili 2 adet uzaktan kumandalı 3 kilo 418 gram patlayıcı ele geçirildi. DHA

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