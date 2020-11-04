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MİT’in Kuzey Irak’ta yakaladığı Kayseri saldırısının faili tutuklandı

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlerin otobüsüne bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmesi, 15 askerin şehit olması ve 54 askerin yaralanması olayıyla ilgili olarak MİT ve emniyet teşkilatının operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen fail PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner tutuklandı.

Güncellenme: 20:36, 04/11/2020
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MİT’in Kuzey Irak’ta yakaladığı Kayseri saldırısının faili tutuklandı

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi önünde terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 15 asker şehit olurken 54’ü ise yaralanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde olayın faillerinden ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyet güçlerinin operasyonuyla Kuzey Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

Ferhat Tekiner’in, terör saldırısının faili Kenan Çiçek’e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi. Tekiner, sorgusunun ardından Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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