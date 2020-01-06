MİT’in ‘Kale’si açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın Ankara’nın Etimesgut ilçesinde inşa edilen yeni binası ‘Kale’ için tören düzenlendi.

Beş bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlarla çevrili yeni karargah binasının açılışına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

* İnsanların bir arada yaşama, şehirler ve devletler kurma tarihiyle istihbarat tarihi aşağı yukarı aynıdır. Devlet denilen karmaşık mekanizmanın, istihbarat desteği olmadan işlemesi ve ayakta kalması mümkün değildir.

* Bizim tarihimizde de istihbarata çok çok önem verilmiştir. Mesela mirasçısı olduğumuz Osmanlı, daha kuruluş yıllarından itibaren güçlü bir istihbarat sistemi tesis etmiştir. Bugünkü MİT’in yaptığı görevleri yürüten bir veya birden fazla yapı daima olagelmiştir.

* Esasen Osmanlı’nın gerilemeye başlamasında istihbarat zafiyetinin de önemli payı vardır. Son dönemde istihbarata önem verilmeye başlanmışsa da maalesef kötü gidişin önü kesilememiştir. Sultan Abdülhamit Han’ın bu konuya verdiği ehemmiyet ve başarılar kayda değerdir.