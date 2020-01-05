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MİT’in yeni binası KALE hizmete giriyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yeni karargahı ‘KALE’ yarın açılıyor.

17:08 -
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MİT’in yeni binası KALE hizmete giriyor

Ankara’da Etimesgut ilçesinde 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka bir yapı bulunmayan ‘KALE', Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yeni karargahı olacak. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni binanın çevresi yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili.

Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni binanın çevresi yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. Foto: İHA

Türkiye Cumhuriyetinin ilk istihbarat kuruluşu olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaset (M.E.H./M.A.H) Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Ocak 1926 tarihinde kurulmuştu. MİT Başkanlığının yeni binası da 6 Ocak tarihinde açılacak. (İHA)

Son güncelleme: 17:18 05.01.2020
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