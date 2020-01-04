MNG müdürü ve 4 pilot tutuklandı!

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nisssan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışının İstanbul ayağı ile ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2 HAVAŞ çalışanı serbest bırakıldı, MNG Jet Havacılık A.Ş. Operasyon Müdürü Okan Kösemen ve 4 pilot ise tutuklandı.

Mahkeme, 5 şüpheliyi “Göçmen kaçakçılığı” suçundan tutukladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan süreçle ilgili yapılan açıklamada “Yapılan araştırmalar sonucu yabancı uyruklu Carlos GHOSN'un haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yardımıyla özel bir havayolu şirketine ait uçakla ülkemize yasal olmayan yollardan gizlice girmiş ve aynı şirkete ait başka bir uçakla Lübnan ülkesine gittiği tespit edilmiştir.” denildi.

TC-TSR ve TC- RZA’YA EL KONULDU

Firar olayında kullanılan 2 uçak hakkında ise el koyma kararı verildi.

Öte yandan el konulan uçaklardan; Osaka’dan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen TC-TSR kuyruk No’lu uçakta Michael Taylor ve George Antonie Zayek isimli iki ABD vatandaşı, bir hostes ve 2 pilotun bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul’dan Lübnan’a giden TC-RZA kuyruk kodlu uçakta da O.K. isimli bir yolcu, 1 hostes ve iki pilot toplam 4 kişi olduğu belirlendi. Toplamda 13 saat süren iki uçuşta da Ghosn’un ismine yer verilmediği gözlendi.

BAKAN GÜL DE AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’de soruşturma devam ediyor. Şu an itibarıyla Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili bir talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu. Yargı süreci devam ediyor.” dedi.