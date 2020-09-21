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MPİ 20 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu!

20 Eylül’de gerçekleştirilen Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar; 3-4-7-10-44-47 olarak belirlendi. Süper Loto’da büyük ikramiye 21 milyon 520 bin 877 lira olarak açıklandı.

08:25 -
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MPİ 20 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu!

20 Eylül çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve Süper Loto yine devretti. 5 bilen iki talihli toplam 22 bin 024 lira kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da bu akşamki çekilişin ardından şanslı rakamlar 3-4-7-10-44-47 olarak belirlendi.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor

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