MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar belli oldu!

Yenilenen yüzü ile şans oyunu severlerin büyük ilgili ile takip ettiği Çılgın Sayısal Loto sonuçları dün akşam çekildi. 90 rakamın arasından 6 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı oyunda bu haftada büyük ikramiye devir etti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto'nun 11 nolu çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Çılgın Sayısal Loto'da şanslı rakamlar şu şekilde; 13-27-38-58-59-69 joker 45



BÜYÜK İKRAMİYE DUDAK UÇUKLATIYOR

Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yapılan çekilişle birlikte büyük ikramiye tutarı da belli oldu. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye miktarı 56 milyon 69 bin 172 TL olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.