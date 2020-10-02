Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Dün akşam canlı yayında noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu. En çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto’da şanslı 6 rakam şöyle belirlendi; 4-10-33-39-51-54

08:51 -
Haberler Gündem
MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

25 milyon lirayı geçen Süper Loto'da altı bilenin çıkmadığı akşamda büyük ikramiye yine devretti. 5 bilen 14 kişi ise toplam da 27 bin 613 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 1 Ekim tarihli 27. çekiliş sonuçları şu şekilde; 4-10-33-39-51-54

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

canlı internet Milli Piyango MPİ noter Süper Loto
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more