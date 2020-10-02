MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

25 milyon lirayı geçen Süper Loto'da altı bilenin çıkmadığı akşamda büyük ikramiye yine devretti. 5 bilen 14 kişi ise toplam da 27 bin 613 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 1 Ekim tarihli 27. çekiliş sonuçları şu şekilde; 4-10-33-39-51-54





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.