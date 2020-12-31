MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor.

* Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

* Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.