MSB: 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı Bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 28 km güney doğusundaki unsurlarımıza yönelik olarak; 25 Nisan gecesi iki farklı noktadan eş zamanlı sızma girişiminde bulunulmuştur.

* Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 20-25 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmiş, derhal tüm birlikler alarm durumuna geçirilmiş ve harekat merkezleri bilgilendirilmiştir.

* PKK/YPG'li teröristlerin mevzilerimize doğru sızma girişimine başlamaları üzerine meşru müdafaa kapsamında bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçma istikametleri ateş altına alınmıştır.

* İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildiği ve 7 terörist yaralandığı tespit edilmiştir.

* Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat yoktur.

* Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir. İHA