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MSB açıkladı… Bahar Kalkanı Harekâtı’nda son durum…

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı'nın gece boyunca havadan ve karadan devam ettiğini vurguladı. Açıklamada "Son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 

09:53 -
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MSB açıkladı… Bahar Kalkanı Harekâtı’nda son durum…

Milli Savunma Bakanlığı Bahar Kalkanı Harekâtı’nda son 24 saat içinde etkisiz hale getirilen rejim unsurlarını açıkladı.

MSB’nin Twitter adresinden yapılan açıklama şöyle:

“Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir.”

27 Şubat’ta Esad rejiminin İdlib’de 33 Mehmetçiği şehit ettiği saldırının ardından başlatılan harekat 8. gününe girdi

Milli Savunma Bakanlığı rejim tank Twitter
Son güncelleme: 10:13 05.03.2020
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