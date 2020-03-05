MSB açıkladı… Bahar Kalkanı Harekâtı’nda son durum…

Milli Savunma Bakanlığı Bahar Kalkanı Harekâtı’nda son 24 saat içinde etkisiz hale getirilen rejim unsurlarını açıkladı.
MSB’nin Twitter adresinden yapılan açıklama şöyle:
“Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir.”
27 Şubat’ta Esad rejiminin İdlib’de 33 Mehmetçiği şehit ettiği saldırının ardından başlatılan harekat 8. gününe girdi