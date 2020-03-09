MSB açıkladı… Ve tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da vardıkları mutabakat çerçevesinde, Rus askerî heyeti ile yapılacak toplantının, 10 Mart Salı günü Ankara'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askerî heyeti ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır” denildi.

“GÜVENLİ KORİDOR”

5 Mart’taki Moskova zirvesinden geçici ateşkes kararı çıkmış M4 karayolunda tesis edilecek güvenli koridorun işleyişi ise açık bırakılmıştı.

Mutabakatın 2. maddesi şu şekilde:

* M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.”