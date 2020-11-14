MSB: COVID-19’a yakalanan mesai arkadaşımız vefat etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda çalışan işçinin COVID-19 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İstanbul Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan ve COVID-19 virüsüne yakalanan mesai arkadaşımız Erhan Ege, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

* Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.