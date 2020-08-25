Son dakika… MSB duyurdu! İki askerimizden kahreden haber…

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de ve tedavi gördüğü Mersin’de şehit olan iki askerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

* Hakkari / Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Adli ve idari işlemler başlatılmıştır.

* 27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa'dan Mersin/Taşucu Limanı'na (KKTC'ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur.

Mersin’in Mut ilçesinde 27 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında asker taşıyan otobüs devrilmiş, kazada iki otobüs şoförü hayatını kaybetmiş, dört askerimiz şehit olmuş ve 27 kişi de yaralanmıştı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan askerlerden Eskişehirli Cihat Şengil, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu sabah şehit oldu.

Şehit Cihat Şengil'in baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şengil'in cenazesinin Eskişehir'e gönderilmesinin ardından yarın öğlen namazı sonrası düzenlenecek askeri törenle toprağa verileceği öğrenildi.