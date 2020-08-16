MSB duyurdu… Kemalreis bu kez Barbaros Hayrettin Paşa’ya refakat ediyor

Geçen hafta Akdeniz’de Oruçreis Araştırma gemisine refakati sırasında bir Yunan fırkateyni ile karşı karşıya gelen ve “gereken karşılığı veren” Kemalreis fırkateyni bu kez Kıbrıs’ın doğusunda Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

* Akdeniz Kalkanı Harekatı’na katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.