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MSB duyurdu… Kemalreis bu kez Barbaros Hayrettin Paşa’ya refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kemalreis fırkateyninin, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiği açıklandı. Geçen hafta Oruç Reis araştırma gemisini taciz eden Yunan savaş gemisine, 'Kemalreis' müdahalede bulunmuştu.

12:44 -
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MSB duyurdu… Kemalreis bu kez Barbaros Hayrettin Paşa’ya refakat ediyor

Geçen hafta Akdeniz’de Oruçreis Araştırma gemisine refakati sırasında bir Yunan fırkateyni ile karşı karşıya gelen ve “gereken karşılığı veren” Kemalreis fırkateyni bu kez Kıbrıs’ın doğusunda Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

* Akdeniz Kalkanı Harekatı’na katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı oruç taciz
Son güncelleme: 13:41 16.08.2020
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