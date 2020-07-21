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MSB duyurdu: Terör örgütleri ile bağlantılı 2 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı" denildi.

10:32 -
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MSB duyurdu: Terör örgütleri ile bağlantılı 2 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında terör örgütleri ile bağlantılı 2 kişinini yakalandığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

* Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı.

Hatay Milli Savunma Bakanlığı Terör
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