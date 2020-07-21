MSB duyurdu: Terör örgütleri ile bağlantılı 2 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında terör örgütleri ile bağlantılı 2 kişinini yakalandığını açıkladı.. Açıklama şöyle:. * Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/msb-duyurdu-teror-orgutleri-ile-baglantili-2-sahis-yakalandi-5943087","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/msb-duyurdu-teror-orgutleri-ile-baglantili-2-sahis-yakalandi-5943087","pageType":"yazi","pageIdentifier":5943087,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"MSB duyurdu: Teru00f6r u00f6rgu00fctleri ile bau011flantu0131lu0131 2 u015fahu0131s yakalandu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5943087,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/msb-duyurdu-teror-orgutleri-ile-baglantili-2-sahis-yakalandi-5943087/","headline":"MSB duyurdu: Teru00f6r u00f6rgu00fctleri ile bau011flantu0131lu0131 2 u015fahu0131s yakalandu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Hatay","Milli Savunma Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","Ter\\u00f6r"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/21/iecrop/msbtwitter_16_9_1595316628-880x495.jpg","author":"Hazar u015eahsuvar","dateCreated":"2020-07-21 10:32:00","datePublished":"2020-07-21 10:32:00","dateModified":"2020-07-21 10:32:00","info":"{"seo_news":"false"}"});