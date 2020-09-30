MSB: Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı

Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 26 Şubat 1992 Hocalı Katliamı'ndan görüntüler paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, Hocalı Katliamı'nda yaşananlara dikkat çekerek, Ermenistan'ın barış ve huzurun düşmanı olarak hareket ettiği ifade edildi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERLERİNDEN EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde de Dağlık Karabağ’da yaşananlara ve Hocalı Katliamı’na ilişkin bilgilere yer verildi. Bakanlığın konuya ilişkin bilgi notu ise şöyle:

“Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki 7 rayonu yaklaşık 30 yıl önce işgal etti. İşgal ile birlikte 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkü yerlerinden edildi, 22 binden fazla şehit verildi, yaklaşık 4 bin kişinin akıbeti ise hala tespit edilemedi. Dahası, Hocalı katliamı da hala hafızalardadır. Uluslararası hukukta alınan tüm kararlara, Azerbaycan'ın tüm diplomatik ve barışçıl çabalarına rağmen sorun halen çözülemedi. Ermenistan, BM kararları dahil, uluslararası hukuku da ayaklar altına alarak işgaline devam etmektedir. Ermenistan'ın provokatif eylemlerinin sayısı son zamanlarda giderek artmıştır. 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından 27 Eylül'de sivil yerleşimlerine ateş açtı. Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir.”