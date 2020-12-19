MSB: Harekata hazırlık eğitimleri İzmir Körfezi’nde icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezinde icra edildi.
* Eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip uçakları da iştirak etti.
* Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekâta yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz.
Paylaşımda eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi. DHA