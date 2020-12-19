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MSB: Harekata hazırlık eğitimleri İzmir Körfezi’nde icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri'nin İzmir Körfezi'nde icra edildiğini açıkladı.

Güncellenme: 21:41, 19/12/2020
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MSB: Harekata hazırlık eğitimleri İzmir Körfezi’nde icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezinde icra edildi.

* Eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip uçakları da iştirak etti.

* Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekâta yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz.

Paylaşımda eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi. DHA

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