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Milli Savunma Bakanlığı Libya’dan ilk kez fotoğraf paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Libya'dan ilk kez bir fotoğraf paylaşarak, bölgede tuzaklanan mayın ve EYP'lerin temizlenmeye başlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Twitter'dan Libya'daki son durumu gösteren bir harita paylaştı.

Sözcü Ankara
15:53 -
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Milli Savunma Bakanlığı Libya’dan ilk kez fotoğraf paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesinden Libya’yla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Darbeci General Hafter'in Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte bomba imha uzmanlarımız da huzur ve güven ortamını sağlamak, sivillerin evlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için tuzaklanmış mayın ve EYP'leri temizlemeye başladı” denildi.

(FOTO: TWITTER/tcsavunma)

SON DURUM HARİTASI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Twitter hesabından Libya’daki son durumu gösteren bir harita paylaştı.

(FOTO: TWITTER/iletisim)

Paylaşımda “Libya’da yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

bomba internet Libya Milli Savunma Bakanlığı Twitter
Son güncelleme: 16:01 13.06.2020
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