Milli Savunma Bakanlığı Libya’dan ilk kez fotoğraf paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesinden Libya’yla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Darbeci General Hafter'in Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte bomba imha uzmanlarımız da huzur ve güven ortamını sağlamak, sivillerin evlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için tuzaklanmış mayın ve EYP'leri temizlemeye başladı” denildi.

SON DURUM HARİTASI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Twitter hesabından Libya’daki son durumu gösteren bir harita paylaştı.

Paylaşımda “Libya’da yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.