MSB kasım celbi askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını duyurdu

Askerlik görevini yerine getirmek için gün sayan adayların beklediği tarihler geliyor. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

Aşağıdaki link üzerinden ilgili tarihlerde giriş yapılarak sonuçlar öğrenilebilir.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

ASKER ADAYLARI CORONA TESTİ YAPTIRACAK

MSB’den yapılan açıklamaya göre adaylar, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde e-Devlet'ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanlar, testin yapıldığı tarihi takip eden 5 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayan, test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaktır. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek.

EKİM – KASIM – ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020