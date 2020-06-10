MSB, Mehmetçiğe bozuk et satan işletmeyi kapattı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay K.lığı Oğuzeli Ercan Çelik Üs Bölgesi Kantini bünyesinde, “fastfood” satışı yapan sivil bir firmanın faaliyetlerinin, Mehmetçiğe bozuk tavuk ve et ürünleri satma teşebbüsü nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

BASINA YANSIMIŞTI

MSB’nin açıklaması basına yansıyan haberlerden sonra yapıldı. Söz konusu firmanın faaliyetlerinin Covid-19 tedbirleri kapsamında 02 Nisan 2020 tarihinde durdurulduğu, normalleşme süreci kapsamında firmanın yeniden faaliyete başlaması maksadıyla 08 Haziran 2020'de oluşturulan heyet tarafından yapılan denetleme sonucunda et ve et ürünlerinin uygun olmadığının tespit edildiği belirtildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bu kapsamda uygun olmayan ürünlerin tamamının gözetim altında imha ettirildiği, işletmenin açılmasına müsaade edilmediği ve firmaya cezai müeyyide uygulandığı açıklandı.

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