MSB paylaştı! Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan operasyonunun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, PKK’lı teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman komandolarımız Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmıyor. Kahraman komandolarımız, son olarak yapılan aramalarda 1 adet Doçka uçaksavar, 1 adet AK-47 P.Tf., 1 adet tabanca, 1150 adet 12.7 mm. Doçka uçaksavar mühimmatı, 2100 adet Biksi Ot.Tf mühimmatı, 1100 adet AK-47 P.Tf. mühimmatı, 600 adet M-16 P.Tf. mühimmatı, 600 adet şeritte 5.56 mm. Ot.Tf. mühimmatı, 4 adet 120 mm havan mühimmatı,6 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet patlamamış top mühimmatı, 3 adet anti-tank mayın,6 adet anti-personel mayın, 1500 adet mekanik fünye, 1400 adet tahrip kapsülü, 23 adet EYP, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2000 m. kablo, 5 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 varil mazot, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet akü, Muhtelif örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirdi.”