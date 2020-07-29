MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB sürekli işçi alımı sonuç ekranı…

Milli Savunma Bakanlığı çeşitli bölümlere 1072 sürekli işçi ilanı açmıştı ve başvurularını tamamlayan adaylar sonuç bekleyişine geçti. Belirtilen tarihlere göre sonuçlar bugün belli olacak.

MSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

MSB işçi alımı sonuçları aşağıdaki link üzerinden açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.

MSB PERSONEL ALIMI SORGU EKRANI

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.