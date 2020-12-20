MSB: Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele başta olmak üzere Bakanlığın faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirmesi yaptı.

“SON BİR AYDA 45 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon gerçekleştirildiğini belirten MSB, 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

“34 BİN 898 ŞAHIS HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ”

Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 233 şahısın yakalandığı bilgisini veren MSB, “34 bin 898 şahıs hududu geçemeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 17'si FETÖ olmak üzere toplam 34 terör örgütü mensubu yakalanmıştır. Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Suriye hududumuzda planlanan 837 kilometre sınırdan 832 kilometresi, İran sınırında planlanan 170 kilometre sınırın 147 kilometrelik bölümü olmak üzere toplamda 979 kilometre Modüler Beton Duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri arttırılmıştır” dedi.

“450 BİN İDLİBLİ VATANDAŞ EVLERİNE DÖNDÜ”

MSB ayrıca, Suriye harekat alanlarında son bir ay içerisinde 29'u IŞİD olmak üzere toplam 177 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. “Faaliyetlerimiz sonucu gerginlik büyük ölçüde azalmış, yaklaşık 450 bin İdlibli vatandaş evlerine dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir” bilgisini verdi.

“AZERBAYCAN'DA 12 TİM VE 64 PERSONEL İLE EĞİTİMLER VERİLİYOR”

Azerbaycan'da yaşanan gelişmelere ilişkin de açıklamada bulunan MSB, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkezin Ağdam bölgesinde en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve RF ile koordineli olarak sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, 135 personelden oluşan 2 Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) birliğimiz tarafından mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte; 3 El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi ve 9 Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timi olmak üzere toplam 12 tim ve 64 personel ile eğitimler verilmektedir.”

“YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYOR VE SORUNLARI DERİNLEŞTİRİYOR”

Ege ve Akdeniz'de yaşananlara ilişkin de bilgi paylaşan MSB, “Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, tüm olumlu, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik girişimleri ve bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif şekilde yaptığı açıklamalar ile gerginliği tırmandırmakta ve sorunları derinleştirmektedir” dedi.

“20 BİN 699 PERSONEL FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ”

MSB, Bakanlığın FETÖ ile mücadelesine ilişkin de bilgiler paylaştı. “15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 699 personel ihraç edilmiş, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam etmektedir” ifadelerini kullandı.