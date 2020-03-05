MSB’den dikkat çeken değişiklik… Bordo bereli gitti SAS geldi

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesapları Facebook ve Twitter’da kapak fotoğrafları değişti. ‘Bordo Bereliler’in yer aldığı eski fotoğraf, bugün 12.00 itibarıyla SAS komandolarıyla değiştirildi.

MSB’nin eski kapak fotoğrafında Türkiye'nin en seçkin birliklerinden Bordo Bereliler yer alıyordu.

Fotoğrafta, ellerindeki silahlarla bir grup Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin hedefe ilerlediği görülüyordu.

13 Şubat’ta İdlib harekatı öncesinde gerilimin yükseldiği bir dönemde eklenen fotoğraf bugün saat 12.00 itibarıyla Su Altı Savunma (SAS) komandoları ile değiştirildi.