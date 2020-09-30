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MSB’den Ermenistan açıklaması!

Ermenistan'ın resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan cevap geldi.

17:01 -
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MSB’den Ermenistan açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır.

*Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandadan başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır.

*Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir. DHA

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Son güncelleme: 17:04 30.09.2020
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