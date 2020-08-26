MSB’den Malazgirt ve Büyük Taarruz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un yıl dönümünde ‘Malazgirt’ten Dumlupınar’a Bitmeyen Destan’ başlığıyla bir video yayımladı.

“Malazgirt Zaferi” etiketiyle birlikte “Büyük Taarruz” etiketiyle paylaşılan videoda, Malazgirt Zaferi’nden 851 yıl sonra aynı gün başlayan Büyük Taarruz için, “Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletiyle birlikte yazacağı kahramanlık destanıyla Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının mührünü vuruyordu yedi düvelin zihnine. Geçen zaman çok şeyi değiştirse de değişmeyen şeyler de vardır. Bu ülke evlatlarının vatanlarına duydukları aşk ve bu aşk için yüzyıllar öncesinden gelen inanç” denildi.

“FIRAT KALKANI HAREKATI, AYNI İNANÇ VE CESARETLE…”

MSB’nin paylaşımında Fırat Kalkanı Harekatı vurgusu da yapıldı, şu ifadelere yer verildi:

“26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe’de Atatürk’ün emriyle gözlerini kırpmadan, vatan aşkıyla düşman üzerine koşan kahraman Mehmetçik, ülkemizin bekası için yine bir Ağustos günü başlayan Fırat Kalkanı Harekatıyla aynı inanç ve cesaretle bugün de görevinin başında masum milletlere umut olmaya devam ediyor.”