MSB’den ortak devriye açıklaması

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında İdlib, terörle mücadele ve koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 83 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde, hak ve menfaatleri büyük azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiğini söyledi.

İdlib’de rejimin saldırıları nedeniyle büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirten Aktop, kalıcı ateşkesi sağlayarak akan kanı durdurmak, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek göçü önlemek, halkın ve bölgedeki birliklerin güvenliğini sağlamak amacıyla İdlib’de yapılan faaliyetlerin devam ettiğini kaydetti.

‘GÖRÜŞMELER OLUMLU VE YAPICI GEÇTİ’

Moskova’da 5 Mart’ta imzalanan mutabakatla İdlib´de tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart saat 00.01’den itibaren durdurulduğunu aktaran Yarbay Aktop, şunları söyledi:

* Rusya’da varılan mutabakatla ülkemizin sınırları rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirilmiş, bölgede istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlanarak sivillerin korunması için önemli bir adım atılmıştır.

* Mutabakat kapsamında Rusya Federasyonu askeri heyeti 10 Mart’ta Ankara’ya gelmiş, yapılan görüşmelerde M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde tesis edilecek güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller ile 15 Mart’ta başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır.

* Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir. Bu çerçevede, İdlib’te akan kanın durdurulması, bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisi, yüzde 81’ini kadın ve çocukların oluşturduğu 1 milyondan fazla masum insanın güvenli ve gönüllü şekilde yurtlarına evlerine dönüşü için uygun ortamın sağlanması maksadıyla gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

* Söz konusu mutabakatta yer alan hususların uygulanmasına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından azami hassasiyet gösterilmekte, sahada buna göre hareket edilmektedir.

‘SON 1 AYDA 155 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Bahar Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla kişinin gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğunu belirten Aktop, şunları kaydetti:

* Toplam 605 meskûn mahal teröristlerden arındırılmış, 4 bin 219 kilometrekarelik alanda kontrol sağlanmıştır. Son bir ay içerisinde yaklaşık 50 taciz/saldırı gerçekleşmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir.

* Yapılan saldırı ve ihlallerin büyük bölümü harekât alanımızın doğu ve batı sınırından; havan, top ve çok namlulu roketatar gibi silahlarla uzak mesafeden gerçekleştirilmiştir. Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG’li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

* 22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında Rusya Federasyonu ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. En son 12 Mart tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 34 devriye icra edilmiştir. Pınar Bölgesinde dönem içeresinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında bugüne kadar 2 bin 650’den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir.

‘YURT İÇİNDE 87 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarında emniyet ve istikrarın sağlanması amacıyla temas hattı boyunca operasyonlara, mayın ve patlayıcı temizliğine devam edildiğini belirten Aktop, şöyle konuştu:

* Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Alanlarına terör örgütü tarafından son bir ay içerisinde 80’den fazla taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir.

* Son bir ay içerisinde; Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37 PKK/YPG’li terörist, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.

* Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 67 adet mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

’19 BİN 75 PERSONEL FETÖ’DEN İHRAÇ’

FETÖ ile mücadelenin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Aktop, “Bu kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19 bin 75 personel TSK’dan ihraç edilmiştir. 5 bin 183 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. OHAL’in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 4 bin 38 personel ihraç edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade edilmeyecektir” dedi.

‘KARARGAHLARA TERMAL KAMERA’

Koronovirüse karşı alınan önlemleri de açıklayan Yarbay Aktop, şunları kaydetti:

* Virüsün İran’da yaygın olarak görülmesi ile birlikte, 22 Şubat tarihinden itibaren sınırımızda görev alan hudut birliklerinin, yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlenmiş ve hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edilmesi sağlanmıştır.

* Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilmiş askeri öğrenci ve erlerimizin hafta sonu izinleri, bir süre için durdurulmuş, bu süreçte evlatlarımızın moral ve motivasyonunu arttırıcı ilave tedbirler alınmıştır.

* Milletimizin teveccüh gösterdiği and içme ve mezuniyet törenlerimize önümüzdeki dönemde bir süre için misafir kabul edilmeyecektir. Misafir askeri öğrencilerin ülkelerinden dönüşlerinde sağlık kontrollerinden geçirilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır.

* Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargâhları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir.”

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Öte yandan güvenlik kaynakları, koronavirüs nedeniyle tedbir alınarak askeri faaliyetlere devam edileceğini söyledi. Güvenlik kaynakları, İdlib´te pazar günü yapılması planlanan ortak devriye ile ilgili Rusya ve Türkiye’nin hazırlıklarını tamamladığını, tarafların sahada ateşkese uyum gösterdiğini ancak çok küçük gruplar tarafından bazı ihlaller yapıldığı belirtti.

Gözlem noktalarıyla ilgili de herhangi bir sıkıntı olmadığını vurgulayan kaynaklar, 4 numara ile 10 numarası arasındaki gözlem noktalarıyla ilgili herhangi bir taciz ve saldırı olmadığını, olması durumunda ise en ağır karşılığın verileceğini söyledi. (DHA)