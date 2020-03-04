MSB’den ‘sahte’ Hulusi Akar uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından, Bakan Hulusi Akar adına sahte sosyal hesapları açıldığı ve asılsız paylaşımlar yapıldığı mesajı yayınlandı.

Bakan Akar’a ait herhangi bir kişisel sosyal medya hesabı bulunmadığı ifade edilen mesajda, “‘Hulusi Akar’ ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sn. Bakan'ın bilgisi dışındadır. Sn. Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ON BİNLERCE TAKİPÇİSİ OLAN HESAPLAR

Sosyal medya üzerinden ‘Hulusi Akar’ adıyla yapılan aramalarda karşınıza Bakan Akar’ın adının ve fotoğraflarının kullanıldığı onlarca sahte hesap çıkıyor. On binlerce kişi tarafından takip edilen bu hesaplardan Akar ve MSB adına paylaşımlar yapılıyor.