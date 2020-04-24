MSB’nin maske üretimi haftada 10 milyona adete çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında artan maske ve diğer tıbbi malzeme ihtiyacını karşılayabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlığın kuruluşu olan MKEK’e ait MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası’nda üretim kapasitesi yüzde yüz oranında artırıldı.

210 İŞÇİ 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Fabrikada 210 işçi, üç vardiya halinde yedi gün 24 saat üretim yapıyor. Fabrikada haftada 6.5 milyon cerrahi maske üretilirken, siperlik, KBRN maske, sağlık personellerinin kullandığı N95 maske, gözlük, tulum, eldiven, dezenfektan gibi malzemeler de uluslararası standartlara uygun olarak son teknolojiyle yapılıyor.

BİR AY İÇİNDE SOLUNUM CİHAZI ÜRETECEĞİZ

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, “Askeri dikimevlerimizle birlikte bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adede ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkana sahibiz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık” dedi. (DHA)