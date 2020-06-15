MSÜ 2’nci seçim aşaması tercih işlemleri neler? 2020 MSÜ tercih ekranı…

2020-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TERCİH EKRANI

Adaylar Harp Okulları için;

– Kara Harp Okulu (KHO),

– Deniz Harp Okulu (DHO),

– Hava Harp Okulu (HHO),

– Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)



Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

– Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

– Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

– Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

– Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

– Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 24. sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır. Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2020-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir. 01-26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru ve tercih işlemleri sırasında adayların şehit/gazi yakını olduğunu beyan etmeleri ve gerekli belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.

Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların, kendisi/annesi/babası TSK'ya mensup ise ilgili Kuvvet Komutanlığının Personel Başkalığından, diğer Kamu Kurum/Kuruluşlarına mensup ise ilgili Bakanlık (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgeleri sisteme yüklemeleri ve 2. seçim aşamalarında ibraz etmeleri zorunludur. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları; Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır. Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır (İhtiyaç duyulması halinde diğer tercihlerden de temin edilebilecektir). Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.

DİKKAT ! Tercihinizi yaparken “Aday Yerleştirme İşlemleri” sürecinde tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak, “Ek Yerleştirme” sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinize de yerleşebileceğinizi UNUTMAYINIZ.