MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sonuç tarihi…

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM’nin yayımladığı MSÜ kılavuzuna göre, sonuçlar 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.



MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2020-MSÜ kılavuzunda yer alan bilgiye göre, MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-MSÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır