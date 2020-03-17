Mubariz Mansimov Gurbanoğlu kimdir?

Azerbaycan kökenli iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu 2014'te Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı arasında yer aldı.İşte Mubariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında merak edilenler…

MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU KİMDİR?

Azerbaycan kökenli 52 yaşındaki iş adamı Mubariz Mansimov, 1998 yılında Türkiye'ye yerleşti. 2007 yılında ‘Gurbanoğlu' soyadını da alarak Türk vatandaşlığına geçti. Türkiye merkezli Palmali grubun başkanı olan Gurbanoğlu, 2014'te Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı arasında yer aldı.

Sahip olduğu gemi filosuyla petrol, kimyasal madde ve yük taşımacılığı yapan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2015 yılında da Forbes'ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine de girdi.

Bodrum Yat Limanı'nı 2011'de Jefi Kamhi'den 42 milyon dolara satın alan ve 100 milyon dolar yatırımla Yalıkavak Marina'yı hayata geçiren Gurbanoğlu'nun filosunda 200'den fazla gemi bulunuyor.