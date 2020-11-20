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Mucize bebek Ayda’dan ‘iyiyim’ pozu

Geçen ay İzmir'i vuran depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan üç yaşındaki Ayda Gezgin, ağabeyi Atakan'la Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı. Formasıyla ilgi odağı olan Ayda, başparmağıyla 'iyiyim' mesajı verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:57, 20/11/2020
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Mucize bebek Ayda’dan ‘iyiyim’ pozu

İzmir’de 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan ‘mucize bebek’ Ayda Gezgin ve sekiz yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un daveti üzerine Bornova Belediyespor Basketbol Takımı’nın antrenmanına katıldı.

Bornova Belediyespor formasını giyerek basketbol sahasında tüm takımın gözdesi olan üç yaşındaki Ayda, başparmağını kaldırıp ‘iyiyim’ pozu verdi.

Baba Uğur Gezgin’in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları, koç Faruk Beşok ve Başkan İduğ’un imzaladığı formayı giyen Atakan, hayranı olduğu oyuncularla tek pota maç yaptı.

Yeteneklerini sergileyen Atakan’ı dikkatle izleyen Başkan İduğ, minik Atakan’a oyuncak araba ve imzalı basketbol topu hediye etti. Başkan İduğ, takıma “Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için Süper Lig’e çıkalım” dedi. (DHA)


baba basketbol Bebek izmir Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:11:47,
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