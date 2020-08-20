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Mucize kurtuluşun altından ‘hırsızlık’ çıktı!

Geçen hafta içinde bulunduğu tekneyle Marmara açıklarında üç gece dört gün mahsur kalan Hasan B. hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Hasan B. yaşadıklarını TV'de izleyen Hamza Coşkun "Bu benim teknem" diyerek polise gitti. İki ayrı hırsızlık suçundan da aranan Hasan B., Kocaeli'de yakayı ele verdi.

Sozcu.com.tr
10:40 -
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Mucize kurtuluşun altından ‘hırsızlık’ çıktı!

14 Ağustos’ta Bandırma-Yenikapı seferini yapan İDO feribotunun kaptanı Hasan Algam, açık denizde savuralan tekneki bir kişinin yardım çığılıklarını duydu. Tekneye yaklaşan kaptan ve ekibi, yardım isteyen kişiyi kurtardı. Telefonu olmadığı için yardım isteyemeyen ve üç gece dört gün boyunca mahsur kaldığını öne süren Hasan B.’nin kurtarılması haberlere konu oldu.

(FOTO: DHA)

“ARKADAŞIM ÇALDI, YÜZEREK KAÇTI”

TV’de mucize kurtuluşu izleyen ve çalınan teknesini gören Hamza Coşkun, polise giderek şikayetçi oldu. Deniz polisi, şüpheliyi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yakaladı. Hasan B., ifadesinde. tekneyi arkadaşının çaldığını ve mahsur kalınca arkadaşının yüzerek kaçtığını söyledi. Almanya’da cinayet suçundan hapis yattığı ve iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

 

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Almanya Cinayet feribot Kocaeli yenikapı
Son güncelleme: 10:42 20.08.2020
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