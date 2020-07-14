Mudurnu’da çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde, Cemal Bekil’in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle gece 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede bütün evi saran yangından dolayı kendisini aile üyeleriyle dışarı atan Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil’i vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı.

SARILI HALDE BULUNDULAR

Evde kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklara ulaşamadı.

Yangını söndüren ekipleri, iki çocuğu birbirine sarılmış halde ölü buldu. Sinir krizi geçiren aile bireylerini köy sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan, yangını söndürmek isterken yaralanan köy muhtarı İsmail Yavuz, köy imamı Mustafa Alemdar ve itfaiye amiri İsmail Karakan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. (İHA)