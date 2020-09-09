Müdürün lojman talihi

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'a lojman piyangosu vurdu.

5 yıl önce AKP'den milletvekili aday adayı olan müdür Mehmet Çakırtaş'ın kendisine tahsis edilen lojmanı alış öyküsü şöyle:

Geçen yıl kendisine Başkent'in lüks semtlerinden Söğütözü'ndeki lojman tahsis edilen Çakırtaş, bir süre lojmana taşınmadı. Bu arada lojman da, Bakanlık tarafından 70 bin liraya tadilat edilip baştan sona yenilendi. Çakırtaş da, kendisine tahsisli lojmanı Haziran ayında 511 bin liraya satın aldı.

Lojmanı geçen hafta 3 bin liraya kiraya verdi. Lojman satılmasaydı yakıt ve diğer giderler için Çakırtaş devlete aylık 485 lira kira ödeyecekti. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da danışmanlık yapan Çakırtaş, 2015 seçimlerinde AKP'den Sivas adayı oldu ancak kazanamadı.

Çakırtaş, Bakan Fahrettin Koca tarafından da Özel Kalem Müdürü yapıldı. SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Çakırtaş “Bu sadece bana özel bir durum değil. Satışa çıkınca aldım” dedi.