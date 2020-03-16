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Müftüden namaz uyarısı: Yaşlı ve hastalar evde kılsın

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, corona virüsü salgını nedeniyle cami cemaatini uyardı. Yaşlı ve hastaların evde ibadet etmesini isteyen Aşık, camilerde kalma süresinin kısalması bakımından "Farzdan sonra sünneti evde kılabilirsiniz" dedi.

Selami AYDIN / Denizli
11:50 -
Haberler Gündem
Müftüden namaz uyarısı: Yaşlı ve hastalar evde kılsın

Corona virüsü nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli tedbirler alınırken, Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, salgın nedeniyle cami cemaatine uyarılarda bulundu. Müftülük olarak camilerde genel temizliğin daha sık yapılmaya başlandığını belirten Mehmet Aşık, vakit namazlarını camilerde kılanlara seslendi:

“Yaşlı ve hasta olanlar namazlarını evde kılsın. Cuma namazını öğle namazı olarak kılabilirler. Ayrıca camilerde kalma süresinin de kısalması bakamından cemaat farz sonrası namazın sünnetlerini evinde kılabilir.”

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık (FOTO: SÖZCÜ)

TESPİHLER KALDIRILDI

Camilerde hijyeni sağlamak için namaz sonrası ortak olarak kullanılan tespihlerin de toplandığını duyuran Müftü Mehmet Aşık, namaz sonrası tespih çekmenin zorunlu olmadığını, cemaatin tespih duasına parmaklarıyla sayarak katılabileceklerini kaydetti.

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