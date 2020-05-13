Muğla Bölge İdare Mahkemesi yıkımı durdurdu

Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil’in satın aldığı, hükümete yakın medya tarafından imara aykırı yapılaşma olduğu iftiralarıyla hedef gösterdiği villanın eklentilerinin yıkımı için bu sabah saatlerinde harekete geçti.

YIKILMASI GEREKEN YER RUHSATA UYGUN HALE GETİRİLECEK

Hülya Özdil'in evinde kaldırılması istenen 18 metrekarelik çamaşırhane, 12 metrekarelik su deposu, 12 metrekarelik jeneratör ve arıtma tesisinin bulunduğu teknik mahalin üzerindeki pergola, kiremit ve izolasyon maddelerini kaldırmaya başlayan ekiplerin çalışması sırasında proje sorumlusu mimar Can Çelikyürek de hazır bulundu.

Can Çelikyürek “İddia edildiği gibi burada fazla kullanılan bir alan yok. Emsal hakkımızı kullanarak ve kullanım alanı dışında olan bu yeri tadilat projesi ile ruhsata uygun hale getireceğiz” dedi.

KARAR ÖĞLE SAATLERİNDE GELDİ, YIKIM DURDURULDU

Hülya Özdil'in avukatı Özlem Ayazöz, bu sabah Muğla İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebinde bulundu. Karar öğle saatlerinde geldi. Mahkeme yıkımın durdurulmasına karar verdi.

Avukat Özlem Ayazöz, kararla ilgili şunları söyledi: Bu bina ile ilgili Muğla İdare Mahkemesi'ne üç ayrı dava açtık. Bu davalar; mühür kararının kaldırılması, encümen kararının iptali ve başlatılan yıkımın durdurulması yönündeydi. Mahkeme bugün geri dönüşü olmayan zararlar doğurabileceği için acil olarak yıkımın durdurulması ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şu anda yıkım durduruldu.