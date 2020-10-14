Muğla İdare Mahkemesi: Baro Genel Kurulu’nun ertelenmesi hukuka aykırı

Muğla Barosu bugün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda İçişleri Bakanlığı genelgesiyle baro genel kurullarının ertelenmesinin yasaya aykırı olmasıyla ilgili ilk mahkeme kararı çıktığını açıkladı.

Baro 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın belgelerini yayınladı.

“GENEL KURULUN ERTELENMESİ HUKUKA AYKIRI”

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Muğla Barosu'nun genel kurulunun ertelenmesiyle ilgili emsal oluşturacak bir yürütmeyi durdurma kararını oybirliğiyle alan Muğla 3. İdare Mahkemesi, genel kurulun ertelenmesinin açıkça hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile baroların genel kurulları 1 Aralık'a kadar ertelendi. Valiliklere bağlı olan hıfzıssıhha kurulları genelge doğrultusunda baroların genel kurullarının ertelenmesine karar verdi.

BARO DAVA AÇMIŞTI

Muğla Barosu erteleme işlemiyle ilgili Muğla 3. İdare Mahkemesi'ne Muğla Valiliği'nin kararının iptali için dava açtı.

Mahkeme, baronun genel kurul yapamayacağına ilişkin Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının yürütmesini dün oybirliğiyle aldığı kararla durdururken, kurul kararının “açıkça hukuka aykırı olduğunu” bildirdi.

Mahkeme kararında, baroların genel kurullarının meslek kanunu ile düzenlendiği hatırlatılarak, “İdari bir kurul tarafından bu konuda karar alınamaz” denildi.

Mahkeme, “Temel haklar kapsamındaki bir hakkın kullanımının engellenmesi nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açıktır” diyerek valilik işlemini yürütmesini durdurdu.

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun tarafından Olağan Genel Kurul’un 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı duyuruldu.