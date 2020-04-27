Muğla Valisi Civelek: Salgın sürecinde tarım faaliyetleri hız kesmedi

Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla ilinde salgın hastalık tedbirleri kapsamında tarımsal üretimin aksamaması, gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Muğla'nın tarımsal üretimde, ürün çeşitliliğinde ve üretim miktarında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Civelek, “Muğla ili olarak çam balı, kültür balıkçılığı, örtü altı sebze yetiştiriciliği, narenciye ve zeytin üretiminde ülke genelinde söz sahibiyiz, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla ilgili tüm taraflarla iş birliği, güç birliği içerisinde çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

“MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İLİMİZE GELDİ”

Tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin belirlenen kurallara riayet ederek Muğla'ya geldiklerini ve İçişleri Bakanlığının mevsimlik tarım işçileri ile ilgili yayınlamış olduğu genelge kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Civelek, şöyle devam etti:

* Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis, konteynır ve çadırlarda yatak aralarının en az bir buçuk metre olarak şekilde yerleştirilmesi, izolasyon mesafesinin korunması, kapalı alanların sık sık havalandırılması, çadırlar arası mesafenin artırılması, Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi, işçilerin konakladıkları alanların sürekli dezenfekte edilmesi, içilebilir temiz su ihtiyacının temin edilmesi, katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesi, tuvalet-banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturularak gerekli hijyen şartlarının sağlanması, çocuklar için oluşturulan alanların temizliğine önem verilmesi, gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş ve üzeri bireyler için gerekli halk sağlığına yönelik tedbirler alınmıştır.”

“SALGIN SÜRECİNDE ÜRETİME ARA VERMEDİK”

Tarımsal işgücü ihtiyacını karşılamak, üretim ve tedarik zincirinin sürdürülmesi amacıyla Muğla'ya ilk etapta 100 civarında mevsimlik işçinin geldiğini belirten Vali Civelek, salgın sürecinde Muğla'da üretimin devam ettiğini, çiftçilerin ve mevsimlik işçilerin tarımsal faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

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