Muğla’da 306 litre sahte rakı ile 30 litre etil alkol yakalandı

Muğla Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) müşterek yaptıkları istihbarat çalışmaları sonrasında Muğla'nın Ula ilçesinde iki ayrı yere baskın düzenlendi. Baskınlarda Demirtaş Mahallesinde 226 litre sahte rakı, 5 litre etil alkol, Çıtlık Mahallesinde de 80 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol ve 30 litre sahte viski ele geçirildi.

EV DEĞİL İMALATHANE

Muğla Jandarma Komutanlığı ile KOM ekipleri ilk olarak Ula'nın Demirtaş Mahallesinde ikamet eden M.G. isimli şahsın evinde çok sayıda el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisi alınması üzerine Muğla Sulh Ceza Hakimliğince çıkartılan arama kararı üzerine M.G.'nin evine baskın düzenlendi.

Ev ile evin eklentilerinde yapılan aramalarda 226 litre sahte rakı, 5 litre etil alkol, 0,5 litre anason yağı, 15 kilo anason tohumu, 6 kilo kaynatılmış anason ile birer tane de damıtma sistemi, huni, metal mikser, sanayi tipi ocak, alkol ölçüm aleti ele geçirildi. Olay şüphelisi M.G. isimli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandı.

İKİNCİ BASKIN ÇITLIK'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İkinci olarak, Çıtlık Mahallesinde ikamet eden G.U. isimli şahsın evinde çok sayıda el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Muğla Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda da 25 litre Etil Alkol, 80 litre sahte rakı, 30 litre sahte viski olmak üzere toplam 135 litre sahte alkol ve alkol üretiminde kullanılan çok sayıda şişe ve aparat ele geçirildi. Olayla ilgili G.U için adli işlemler başlatıldı.