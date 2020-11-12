Muğla’da 420 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) müşterek yaptıkları istihbarat sonrasında Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde A.Ö. isimli şahsın ecza deposunda 420 litre etil alkol ele geçirildi.

Jandarma ve KOM ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Orhaniye Mahallesinde ikamet eden A.Ö. isimli şahsın ecza deposunda etil alkolleri internet üzerinden perakende sattığı bilgisi alınması üzerine şüpheli şahısla irtibata geçildi. A.Ö elindeki etil alkolleri KOM şubesi ekiplerine pazarlamak isterken suçüstü yakalandı. Muğla Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden şahsın aracında ve işyerinde yapılan arama neticesinde, 420 litre etil alkol, 14 adet 0,25 mili litre anason, 14 tahıl aroması ile 2 adet malt aroması ele Geçirildi. Olay şüphelisi A.Ö. isimli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.