Muğla’da ateş ve mangal yakmak, havai fişek ve dilek balonu atmak yasaklandı

İçişleri Bakanlığının “Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması’ konulu genelgesi çerçevesinde düzenlenen ‘Muğla İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’ toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlara göre Valiliğin belirlediği alanlar dışında mangal ve ateş yakılamayacak. Ayrıca düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu atılması da yasaklandı. Yasakların 31 Ekim’e kadar süreceği belirtildi.

HER TÜRLÜ ATEŞİN YAKILMASI YASAKLANDI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Vali Tavlı, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınlarının oluşma riskinin oldukça yüksek olduğunu ve bu konuda vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Tavlı, “Özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu bu sebeple artan orman yangınları ile birlikte daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındı” ifadelerini kullandı.

10 İLÇEDE BÖLGELER BELİRLENDİ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava koşulları nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 31 Ekim 2020 tarihine kadar meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla;

Fethiye ilçesi (Aksazlar Koyu C Tipi Mesire Yeri, Büyük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Küçük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Kuleli Koyu C Tipi Mesire Yeri, Oluklu C Tipi Mesire Yeri ve Katrancı Tabiat Parkı), Datça ilçesi (Hızırşah Mahallesi Pirenlik C Tipi Mesire Yeri), Dalaman İlçesi (Kapıkargın (Kükürt) C Tipi Mesire Yeri, Sarsala Koyu, Kille Koyu ve Kayacık Sahili), Köyceğiz ilçesi (Kazancı Mesire Yeri, Kulakhacılar Mesire Yeri, Değirmenbaşı Mesire Yeri ve Yuvarlakçay Mesire Yeri), Ortaca ilçesi (Yerbelen (GünlükPark) C Tipi Mesire Yeri, Dalyan Uzunbent C Tipi Mesire Yeri ve Sarıgerme Belediye Piknik Alanı), Kavaklıdere ilçesi (Döşemetepe Mesire Yeri, Menteşe Mesire Yeri, Gökçukur Mesire Yeri ve Yerküpe Mesire Yeri), Seydikemer ilçesi (Boğalar, Yayla Esenköy, Gerişburnu, Demirler ve Yakabağ mesire yerleri) Milas ilçesi (Alatepe Mesire Alanı), Menteşe ilçesi (Yılanlı Yörük Ormanı Mesire Yeri), Marmaris ilçesi (Çubucak Orman Kampı) il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları olarak belirlenmiştir.

Bu alanlar dışındaki tüm alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır.

YASAKLAR EKİM AYININ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Muğla Valiliği ‘Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nda alınan kararları şu şekilde açıkladı;

1) İlçe orman yangınlarıyla mücadele komisyonlarınca belirlenen ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen piknik yerlerinde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20:00'den sonra müsaade edilmeyecektir.

2) Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

3) Mülki amirliklerce ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir.

4) Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyette el ilanı veya broşür Orman Bölge Müdürlüğünce bastırılarak dağıtılacak, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine ait billboardlarda kullanılacak görseller, Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenerek, dijital olarak ilgili kurumlara teslim edilecektir. Teslim edilen görsellere, kamu kurum ve kuruluşları ve Belediyeler billboardlarında basılı veya dijital olarak yer verecektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler tarafından vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması sağlanacaktır.

5) Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması sağlanacaktır.