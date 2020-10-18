Muğla’da bir garip hırsızlık vakası… Sokak hayvanları için satılan 2. el giyecekler çalındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sokak dostlarının kısırlaştırılması, bakımları ve mamalarının temini için Köyceğiz Kültür Merkezinin arka bahçesinde sürekli açık olan ikinci el satış standındaki giysiler çalındı. Aynı yerde ikinci kez gerçekleşen hırsızlıkla ilgili emniyet araştırma başlattı.

3 ÇUVAL EŞYA ÇALINDI

Sakin Şehir Köyceğiz'de, parası kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Kültür Merkezinin arka bahçesinde önceki yıllarda brandayla çevrilerek sürekli açık olan bir stant yapıldı. Gönüllülerin sırayla durduğu stantta yine bağışlarla elde edilen ikinci el giysilerden sağlanan gelir ile sokaktaki hayvanların tedavi, kısırlaştırılma ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyordu. Hangi gün geldikleri belli olmayan hırsızlar bir kısım giyecekten oluşan üç çuval eşya, masaların üzerinde bulunan eşyaların da bir kısmını alıp götürdüler.

STAND İKİNCİ KEZ SOYULUYOR

Edinilen bilgiye göre yine aynı yerde çadır şeklindeki brandalar kesilip hırsızlık gerçekleştirilmişti. Stantta maddi değeri yüksek bir şey bulunmadığını belirten gönüllüler, “Ancak bizim için 100 TL bile çok önemli. Her zaman açık olmadığı için hırsızlığın hangi gün olduğunu bilmiyoruz. Bu olay sadece görünen tarafı. İnsanlar artık iyice rotasından şaştı. Standın brandalarını kesmişler nasıl bir ruh hali işte ortada. İki üç kişinin çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Maddi manevi yönden salgın nedeniyle zaten bir çöküş var. Birde bunlarla uğraşıyoruz. Yine de sokaktaki ve barınaktaki canlara yetişmeye çalışıyoruz. Yapılanlara üzülmemek elde değil” şeklinde konuştular.