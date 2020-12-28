Muğla’da bu sene 813 hektar orman yandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü kentte son bir yılda meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili verileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Muğla ve Aydın'da 2020 yılında 328 orman yangını çıktı. 813 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarının dışında meydana gelen 186 ziraat alanı yangınında ise toplam 567 hektar alanın yandı.

“KIŞIN 90 YANGIN ÇIKTI”

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak kış aylarında bile orman yangınlarıyla uğraştıklarını belirterek, “Bunun örneklerini son yıllarda yaşadık. Yurdumuzun doğu ve kuzey bölgelerinde karla mücadele edilirken, güney ve batı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele edildi. 2020 yılında meydana gelen 328 adet orman yangınının 90'ı kış ve bahar aylarında yaşandı. Kış aylarında olmamıza rağmen özellikle havaların yağışsız ve kurak geçtiği dönemlerde vatandaşlarımız orman yangınlarına karşı dikkatli olsunlar” dedi.

YANGINLARIN 260'I MUĞLA, 68'I AYDIN'DA OLDU

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2020 yılında çıkan 328 adet yangının 260'ı Muğla ilinde, 68 adeti ise Aydın'da meydana geldi. Muğla'da meydana gelen 260 yangında 479 hektar, Aydın'daki 68 yangında 334 hektar olmak üzere toplam 813 hektar alan zarar gördü.

EN ÇOK YANGIN AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA ÇIKTI

2020 yılında en çok yangın ise ağustos ve eylül aylarında çıktı. Ağustos ayında 78 ve eylül ayında 64 orman yangını meydana geldi. Yangınların diğer aylara dağılım şöyle; Temmuz 41, Kasım 27, Ekim 23, Haziran 23, Nisan 22, Mayıs 19, Mart 14, Ocak 10, Aralık 6 ve Şubat ayında bir yangın meydana geldi.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE KARA VE HAVA GÜCÜ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman yangınlarıyla mücadelede 105 arazöz, 33 su tankeri, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 13 greyder ve 953 yangın söndürme işçisi kara gücünü, 5 yangın söndürme amaçlı ve bir genel maksatlı olmak üzere 6 helikopter hava gücünü oluşturuyor. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede ilk kez kullanılan 15 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri Milas'ta konuşlandırıldı.

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