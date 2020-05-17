Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla’da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Muğla’nın Gökova Körfezi olan 3.7 şiddetinde deprem meydan geldi. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde meydana gelen depremler kısa süreli korkuya neden oluyor. Son olarak Muğla’da olan deprem il merkezinde de hissedilirken, can veya mal kaybı olmadı. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler…

13:43 -
Haberler Gündem
Muğla’da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi…

Muğla'da sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.7, AFAD'a göre ise 3.8 şiddetinde, yerin 6.7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı olmadığı açıklandı. Fay hatlarıyla sarılı ülkemizde sık sık irili ufaklı deprem meydana gelmektedir.

Türkiye’de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more