Muğla’da evde kalanlara 10 ton süt dağıtıldı!

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, şunları söyledi:

* Muğla Covid-19 virüsü ile mücadelede bir iş birliği ve güç birliği içerisinde ortak bir tavır sergiliyor.

* Üreticilerimizin faaliyetlerinin aksamaması için gerekli özeni gösteriyoruz.

* Bu projemizle pandeminin mağdur ettiği iki sektörde, özellikle ilimizin de en güçlü olan sektörlerinden biri olan su ürünleri sektörüne destek olmak amacıyla, 3-5 Nisan tarihleri arasında çipura-levrek ve sonrasında yerli gökkuşağı alabalığı olan somon ucuz fiyatlarda marketlerde satışa sunuldu.

* Bir diğer sektör olan, şu anda da üretim fazlası olan süt ve süt ürünleri üretimi sektöründe de, otel ve restoran zincirlerinin kapalı olması sebebiyle üreticiler ürünlerini depolamaya başladı.

* Depolanan sütlerin 10 bin litresini ambalajlı olarak, Vefa Destek Grubu aracılığı ile evde kalanlara ,65 yaş üstü kalsiyum tüketimine ihtiyacı olan büyüklerimize, 18 yaş altı çocuklarımıza ulaştırdık, evde kaldılar sütü hak ettiler.

“MUĞLA'DA EKİLMEYECEK ALAN KALMAYACAK”

Saylak, şu ifadeleri kullandı:

* Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlıklı şekilde kayıt altına alınabilmeleri için takılması zorunlu olan ve ücreti bugüne kadar hayvan sahipleri tarafından ödenen elektronik kulak küpeleri bundan sonra ücretsiz takılacak.

* Baklagil açığı yaşanmaması açısından, önümüzdeki günlerde Menteşe, Kavaklıdere ve Ula’da ekilip dikilmeyen alanlarda, bakanlığımızdan ilimize 1 ton kuru fasulye, 1 ton nohut tohumu temin edilerek ekilmeyen alan kalmayacak diyorum.

* Üreten çiftçimizin yanında 7/24 yanında olacağımızı bir kez daha yinelemek istiyorum.

* Siz evde kalın biz sizin için üretmeye devam ediyoruz.